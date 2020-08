Torino, Cairo: «Non farò gli errori dello scorso anno. Belotti? Lo teniamo» (Di giovedì 27 agosto 2020) Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni de La Stampa per fare il punto sul club granata Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni de La Stampa per fare il punto sul club granata. Ecco le dichiarazioni del numero uno del Toro: «Ci siamo mossi per tempo: Rodriguez al Milan, Linetty alla Sampdoria e stiamo definendo Vojvoda dallo Standard Liegi. Soprattutto non intendo ricadere in un errore, se così vogliamo definirlo, fatto giustamente un anno fa. Quale errore? Quell’idea, forse un po’ romantica, di tenere tutti. Eravamo reduci da un buon settimo posto, ci giocavamo la qualificazione all’Europa League e non ho fatto seguito alle richieste di chi, come Nkoulou ad esempio, premeva in virtù di una vecchia ... Leggi su calcionews24

