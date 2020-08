Temptation Island, Lara Zorzetto è diventata mamma ma ‘c’è stato un problema’ (Di giovedì 27 agosto 2020) Lara Zorzetto, indimenticata protagonista di Temptation Island 2018 a cui partecipò con l’allora fidanzato Michael De Giorgio, è diventata per la prima volta mamma. La giovane, legata sentimentalmente a Mattia Monaci, ha dato alla luce il 26 agosto il suo primogenito Leonardo e lo ha annunciato sui social: “Ragazze è nato Leonardo alle 16:31 e pesa 3.340 di puro sorrisone e dolcezza.. non ha voluto aspettare ed è nato prima di 4 giorni della presunta data. Spero di potervi mostrare in fretta il suo faccino patatoso e di spiegarvi il perché anche della mia assenza… intanto con questa foto volevo rincuorarvi dati i migliaia di messaggi vostri dove mi state chiedendo, che è nato”. ... Leggi su tvzap.kataweb

trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - gio89177442 : @tearsfr0mheaven è dell'ultima edizione di Temptation Island, tipo mentre si sfogava parlava in terza persona di sé… - Caterin82476039 : RT @trash_italiano: Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Li… - logicsvfill : voi ve la ricordate Lara di temptation island? Ecco è appena nato suo figlio - grzlrs : Che noia quelli che criticano uomini e donne o temptation island. Non è che possiamo parlare 24/7 di fisica quantis… -