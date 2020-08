Scuola, De Luca “Nelle condizioni attuali non si può aprire” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Saremo chiamati a prendere decisioni importanti tra una-due settimane. Pensate all’apertura dell’anno scolastico, nelle condizioni attuali non e’ possibile aprire”. Lo ha detto il presidente della Regione Vincenzo De Luca in un incontro a Salerno. pc/com <div>Scuola, De Luca “Nelle condizioni attuali non si può aprire”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

gennaromigliore : Con l’ultimo provvedimento che garantisce tamponi e test ai ragazzi all’ingresso a scuola, il presidente #DeLuca si… - fattoquotidiano : I sindaci della Campania chiedono a De Luca di rinviare l’inizio della scuola a dopo le elezioni: “Raddoppiano spes… - Adnkronos : #Scuola, sindaci #Campania a De Luca: 'Rinviare apertura al 24 settembre' - Mario47693604 : RT @MoriMrc: Scuola. De Luca: 'Impossibile riaprire in queste condizioni'. Ho già detto che questo pagliaccio è da interdire? - metalblanco1991 : RT @MoriMrc: Scuola. De Luca: 'Impossibile riaprire in queste condizioni'. Ho già detto che questo pagliaccio è da interdire? -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Luca Scuola, De Luca: "In queste condizioni impossibile aprire". Salvini: "Mozione di sfiducia contro Azzolina" la Repubblica Non siamo pronti! I sindaci della Campania: "Rinviare l'apertura delle scuole al 24 settembre"

I sindaci della Campania chiedono al presidente della Regione Vincenzo De Luca di rinviare la riapertura delle scuole a giovedì 24 settembre. La richiesta è contenuta in una lettera del presidente del ...

Scuola, De Luca "Nelle condizioni attuali non si può aprire"

SALERNO (ITALPRESS) - "Saremo chiamati a prendere decisioni importanti tra una-due settimane. Pensate all'apertura dell'anno scolastico, nelle condizioni attuali non è possibile aprire". Lo ha detto i ...

I sindaci della Campania chiedono al presidente della Regione Vincenzo De Luca di rinviare la riapertura delle scuole a giovedì 24 settembre. La richiesta è contenuta in una lettera del presidente del ...SALERNO (ITALPRESS) - "Saremo chiamati a prendere decisioni importanti tra una-due settimane. Pensate all'apertura dell'anno scolastico, nelle condizioni attuali non è possibile aprire". Lo ha detto i ...