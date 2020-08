Sacchi: «Pirlo alla Juve? Sorpreso, ma anche contento. Ammiro chi sa rischiare» (Di giovedì 27 agosto 2020) L’ex ct della nazionale italiana Arrigo Sacchi è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per commentare la scelta della Juventus Arrigo Sacchi, ex ct della nazionale italiana ed ex allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per commentare la scelta della Juventus. Ecco le sue dichiarazioni: «Pirlo alla Juve? Sono Sorpreso, ma anche contento. Ho sempre ammirato chi si prende dei rischi, e in questo caso se li sono presi sia i dirigenti sia Pirlo». SCOMMESSA – «La società deve seguire le idee dell’allenatore, deve supportarlo e deve condividere le scelte di mercato. Non com’è stato con ... Leggi su calcionews24

