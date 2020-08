Roma, si intrufola in un’auto in sosta, deruba conducente e passeggero poi usa la macchina per scappare: arrestato 33enne (Di giovedì 27 agosto 2020) I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, nel quartiere Prenestino, hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un cittadino del Marocco di 33 anni, senza fissa dimora, e con precedenti, per il reato di rapina. L’uomo si è introdotto in un’autovettura in sosta in via Prenestina, ed ha costretto, con violenza, il conducente e il passeggero a consegnargli i due portafogli e a scendere dall’abitacolo, per poi darsi alla fuga a bordo dello stesso veicolo. A causa della velocità sostenuta, il 33enne ha perso il controllo dell’auto ed ha urtato contro un cumulo di rifiuti adiacente la carreggiata. Successivamente il rapinatore ha abbandonato l’auto e si è dileguato a piedi in uno stabile abbandonato di via Prenestina. I Carabinieri del Nucleo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

