Rilascio del Toasted Barrel Finish Rye di Michter's (Di giovedì 27 agosto 2020) LOUISVILLE, Kentucky, 27 agosto 2020 /PRNewswire/



A settembre la Michter's Distillery rilascerà un numero limitato del suo whisky US*1 Toasted Barrel Finish Rye. "L'accoglienza che i nostri whisky Toasted Barrel Finish hanno ricevuto è il risultato di un lavoro particolarmente focalizzato svolto dal nostro team di produzione guidato dal Mastro Distillatore Dan McKee e dalla Maestra di Maturazione Andrea Wilson. Nonostante le continue carenze in tutti i nostri stock di whisky, abbiamo fortemente voluto rendere disponibile il nostro whisky di segale per questo Rilascio speciale," ha detto Joseph J. Magliocco, presidente di Michter's. Il Toasted Barrel Finish Rye di ... Leggi su iltempo

