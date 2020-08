Riapertura scuole, possibile slittamento della data in Campania (Di giovedì 27 agosto 2020) Riapertura scuole, possibile nuova data in Campania date le enormi difficoltà logistiche e organizzative. Scatta l’appello dei sindaci della Regione al governatore Vincenzo De Luca e al ministro Lucia Azzolina. Coronavirus, potrebbero slittare l’apertura delle scuole in Campania. Le Istituzioni regionali, in virtù dei grossi disagi per la riorganizzazione in tempi stretti, starebbero infatti valutando … L'articolo Riapertura scuole, possibile slittamento della data in Campania proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

