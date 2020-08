Migranti, la Meloni contro Conte: “Trasforma la Sicilia in un mega hotspot” (Di giovedì 27 agosto 2020) Giorgia Meloni ha accusato il governo Conte, dopo la decisione di impugnare l’ordinanza Musumeci contro lo sgombero Migranti, di voltare le spalle alla Sicilia. Giorgia Meloni si è duramente scagliata contro la decisione del governo Conte di impugnare l’ordinanza regionale firmata dal governatore Siciliano Nello Musumeci per sgomberare tutti gli hotspot e i centri di … L'articolo Migranti, la Meloni contro Conte: “Trasforma la Sicilia in un mega hotspot” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Affaritaliani : Migranti, Meloni: 'Solidarietà a Musumeci, necessario blocco navale al largo delle coste libiche' - cgodnig : RT @NFratoianni: I contagi #Covid19 ci dicono che le cause si devono ricercare in vacanze, discoteche-incubatoio e in troppi luoghi di lavo… - tra_70_e_80 : RT @NFratoianni: I contagi #Covid19 ci dicono che le cause si devono ricercare in vacanze, discoteche-incubatoio e in troppi luoghi di lavo… - paolafreschini : RT @NFratoianni: I contagi #Covid19 ci dicono che le cause si devono ricercare in vacanze, discoteche-incubatoio e in troppi luoghi di lavo… - AntonioAmmendo4 : Come sapevamo tutti (#Musumeci, Salvini e #Meloni compresi), il #TAR ha stracciato l'ordinanza della regione… -