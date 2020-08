Messi sarà il prossimo atleta da 1 miliardo di dollari (Di giovedì 27 agosto 2020) Messi guadagni carriera – Lionel Messi si appresta a raggiungere il traguardo di un miliardo di dollari di guadagni. Come spiega Forbes, il fenomeno argentino con gli introiti della stagione 2020/21, diverrà il quarto atleta a toccare questa vetta, aggiungendosi allo storico rivale Cristiano Ronaldo, a Tiger Woods e a Floyd Mayweather. Il golfista è … L'articolo Messi sarà il prossimo atleta da 1 miliardo di dollari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

