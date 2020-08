Messi resta al Barcellona solo se Bartomeu si dimette (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Corriere dello Sport riporta due novità a proposito dell’addio di Messi al Barcellona e del caos apertosi nel club dopo la richiesta dell’argentino. La prima proviene da Radio Cataluya, che ieri ha raccontato che il presidente blaugrana, Bartomeu, ha chiesto a Messi un incontro per provare a convincerlo a fare dietrofront. “La posizione di Leo, però, è chiara: resta solo se Bartomeu e tutti i membri della giunta direttiva del Barça si dimettono. Cosa che al momento non sembrano intenzione di fare. Le elezioni sono fissate per il 15 marzo 2021, mollare ora sarebbe un’umiliazione e un disastro economico, perché se così fosse, secondo lo statuto societario, dovrebbero ripianare di tasca loro una parte ... Leggi su ilnapolista

DiEttoredigio : RT @SandroSca: 'Messi ha scelto l'Italia. Il sogno è il Napoli, sulle orme di Diego perché solo il S. Paolo eguaglia il Camp Nou, ma c'è il… - napolista : Messi resta al Barcellona solo se Bartomeu si dimette Sul CorSport. L’argentino vuole che lascino tutti i membri de… - AgniGri : RT @AloneOnTheRopee: Spagnoli su twitter: postano video del ritiro di Totti dicendo che speravano in un finale del genere per Messi Roman… - PalloneBucato : #Messi non si discute, ma l'investimento che richiede il suo acquisto e il suo ingaggio, secondo me non corrisponde… - proietta : RT @AloneOnTheRopee: Spagnoli su twitter: postano video del ritiro di Totti dicendo che speravano in un finale del genere per Messi Roman… -