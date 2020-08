Messi Juventus, senti Rooney: “Un altro livello rispetto a Cristiano” (Di giovedì 27 agosto 2020) Messi Juventus – Il calciatore argentino è stato accostato ai bianconeri dopo la rottura con il Barcellona. Wayne Rooney ha parlato dell’argentino tramite i microfoni di TalkSPORT. L’ex United, nonostante abbia giocato con Cristiano Ronaldo, ha confermato la differenza tra i due, dichiarando che se il 10 andasse in Premier, vincerebbe un altro Pallone d’Oro. Juventus: Rooney incorona Messi Messi è stato associato al club torinese perché condivide lo stesso sponsor tecnico(Adidas) di Cristiano Ronaldo. Le parole dell’inglese. Leggi anche:Juventus, Ronaldo suona la carica: “Pronto per la terza stagione” “Vorrei vederlo al Manchester United. Si tratta del miglior ... Leggi su juvedipendenza

Corriere : Attenzione alla Juventus - tancredipalmeri : Comunque si sta scartando troppo presto la Juventus dalla corsa per Messi. Ma con i 50 milioni per Rugani, i 50 pe… - tancredipalmeri : Inoltre non escluderei che Messi può essere attirato dal lavorare con un maestro come Pirlo in panchina. Dunque la… - FraCazzolla : RT @Hermesjuventino: +++ SPORT MEDIASET: #SerieA, valore della rosa: l'#Inter (616,8 milioni di euro) supera la #Juventus (592,9 milioni).… - anomaleo : RT @Hermesjuventino: +++ SPORT MEDIASET: #SerieA, valore della rosa: l'#Inter (616,8 milioni di euro) supera la #Juventus (592,9 milioni).… -