Marine litter: un nuovo progetto per le aree protette (Di giovedì 27 agosto 2020) Marine litter: Ministero dell’Ambiente e Corepla insieme in un progetto sperimentale per il contenimento della plastica lungo le coste delle aree protette Firmato un Protocollo di intesa tra il ministero dell’Ambiente e Corepla per l’avvio di un progetto sperimentale di gestione del Marine litter, che punta sul contenimento della plastica sia intorno alle foci dei principali… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Quasi 400 iniziative contro il marine litter di rifiuti plastici sono in corso o sono state completate nei primi mesi del 2020. Global Plastics Alliance (GPA), organizzazione costituita nove anni fa d ...

Minambiente e Corepla contro il marine litter

Progetto per la raccolta e recupero dei rifiuti galleggianti nei pressi delle foci dei principali fiumi italiani e nelle aree marine protette. Ministero dell’Ambiente e Corepla hanno siglato un protoc ...

Quasi 400 iniziative contro il marine litter di rifiuti plastici sono in corso o sono state completate nei primi mesi del 2020. Global Plastics Alliance (GPA), organizzazione costituita nove anni fa d ...