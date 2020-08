Limatola riavrà nuovamente la propria squadra di calcio a 11 (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLimatola (Bn) – Un gruppo di amici, dopo circa 20 anni rimette in auge una storia che a molti al momento del disfacimento aveva lasciato dell’amaro in bocca. Ma oggi dopo molte peripezie, grazie a un gruppo di giovani volenterosi nasce la Polisportiva Limatola, ebbene si questo è il nome che si è scelto per rimettere insieme i pezzi di un antico coccio, che sembra avere tutte le credenziali per ritornare agli antichi fasti. Di fatti, quel Limatola riuscì in molte imprese. A breve, sarà reso noto, anche l’organigramma societario, nel quale dovrebbe esserci una vecchia gloria del calcio Limatolese, la squadra secondo indiscrezioni sarà quasi certamente formata in maggior numero da calciatori del posto. ... Leggi su anteprima24

