La Sicilia non è un hotspot per migranti. Giorgia Meloni attacca Conte (Di giovedì 27 agosto 2020) Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte e il suo governo che ha impugnato l'ordinanza regionale con cui il governatore Musumeci ha chiuso tutti gli hot spot presenti in Sicilia. "Come volevasi dimostrare. Giuseppe Conte impugna l'ordinanza del governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per gli immigrati presenti sull'isola. Con questo atto, il governo pentapiddino volta le spalle alla Sicilia e getta definitivamente la maschera in tema di immigrazione clandestina. Con ancora maggiore forza, ora, continueremo la nostra battaglia contro la furia immigrazionista della sinistra. Non permetteremo a Conte e al suo governo di trasformare la ... Leggi su iltempo

sentonyiwobi : Mi rammarico del fatto che il Sen. #Faraone denunci un suo collega, Matteo #Salvini, perché il #Governo non sa gest… - matteosalvinimi : Non mi bastavano i processi per “sequestro di persona”: la sinistra (nella persona del signor Faraone) mi ha denunc… - davidefaraone : Ho denunciato Salvini e Musumeci per procurato allarme, abuso d’ufficio e diffamazione. La Sicilia non è un lazzare… - Aurea_Ramirez : RT @WWFitalia: Lo scorso 24 agosto si è schiuso un nido non segnalato nella spiaggia di San Lorenzo, #siracusa a Sud riserva #Vendicari Ec… - mister606060 : RT @RosellaLara19: Quindi secondo Faraone se non arrivano i turisti in Sicilia è colpa di @matteosalvinimi che elenca i numeri degli sbarca… -