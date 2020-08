In tutta Europa si rientra in aula nel caos. Dibattiti feroci sulle misure di prevenzione. In Germania le scuole sono state aperte e subito richiuse in 9 lander su 16 (Di giovedì 27 agosto 2020) Come si torna a scuola nel resto d’Europa? Nei diversi Paesi ci si sta preparando con la stessa incertezza che c’è qui in Italia rispetto all’andamento della pandemia e all’efficacia delle misure di prevenzione. In Francia è stato deciso l’obbligo di indossare la mascherina per tutti gli adulti nelle scuole, senza distinzione tra gli asili nido e le secondarie. Dunque anche gli insegnanti dovranno portarla mentre fanno lezione. Le aule riapriranno il primo settembre e le mascherine non saranno fornite gratuitamente, a differenza di quanto avverrà da noi, dove il commissario all’emergenza Domenico Arcuri ha garantito l’invio quotidiano e gratuito di 11 milioni di mascherine a tutte le scuole del nostro territorio (oltre 40mila plessi ... Leggi su lanotiziagiornale

