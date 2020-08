Il superbonus 110% fino al 2023? (Di giovedì 27 agosto 2020) Antonio Misiani, viceministro all’Economia, in un’intervista rilasciata oggi al Messaggero dice che sarà possibile prorogare il superbonus 110% fino al 2023 grazie ai soldi del Recovery Fund: Sul Recovery Fund il governo ha raccolto oltre 500 progetti dai ministeri, ma non sembra esserci ancora una linea precisa sull’uso dei 209 miliardi. «Le linee guida del nostro progetto erano già indicate nel Piano nazionale di riforma approvato in Parlamento:una grande spinta alla digitalizzazione, investimenti nella transizione ecologica e nella riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali. Il Recovery Plan che presenteremo a metà ottobre dettaglierà gli obiettivi e selezionerà i progetti». Ne dica uno sul quale il governo intende ... Leggi su nextquotidiano

