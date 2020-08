I tifosi del Benevento criticano ‘il turpe gesto’ della consegna della maglia a Salvini (Di giovedì 27 agosto 2020) Il giallo e il rosso sono due colori che, politicamente parlando, non piacciono a Matteo Salvini. Il primo, infatti, rappresenta ideologicamente il Movimento 5 Stelle; il secondo, invece, il Partito Democratico (e la sinistra, in generale). Ma quando si parla di calcio il leader della Lega non fa queste distinzioni e indossa qualsiasi maglia gli venga consegnata (immaginiamo tutte tranne quella dell’Inter, per motivi campanilistici di tifo). Ma, di tanto in tanto, questi gesti portano a polemiche. Come accaduto con i tifosi Benevento. LEGGI ANCHE > Il Real Giulianova contro la maglia indossata da Matteo Salvini L’altro giorno – prima di essere sanzionato dal sindaco Clemente Mastella per non aver indossato la ... Leggi su giornalettismo

ZZiliani : La domanda è: dopo aver comprato Ronaldo per vincere la Champions e non averla vinta, possono i tifosi della Juvent… - AlessiaMorani : Dopo avere fatto arrabbiare i tifosi del #Benevento per avere indossato la maglia della loro squadra del cuore… - OfficialASRoma : ??? 'Speriamo di vivere assieme emozioni indimenticabili' Alcuni dei messaggi dei tifosi giallorossi su Twitter al… - Ila285 : RT @globalistIT: - Vittoriozarrell : RT @AlessiaMorani: Dopo avere fatto arrabbiare i tifosi del #Benevento per avere indossato la maglia della loro squadra del cuore #Salvini… -