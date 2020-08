Giuffredi, agente Biraghi: “Tra Inter e Fiorentina trattativa in stand-by” (Di giovedì 27 agosto 2020) L’agente di Biraghi fa il punto della situazione sulla trattativa tra Inter e Fiorentina Quando sembrava tutto fatto tra Inter e Fiorentina, arriva lo stop improvviso al prolungamento dei prestiti di Dalbert e Biraghi. Il punto sulla trattativa è fatto da Mario Giuffredi, agente del numero 34. Ecco le sue parole a Radio Punto Nuovo. “Non so cosa succederà nel futuro di Biraghi. Inter e Fiorentina non hanno trovato l’accordo e al momento siamo in stand-by. Con la società della Fiorentina abbiamo un problema contrattuale. Il giocatore ha un contratto fatto tre anni fa, quando ... Leggi su intermagazine

