Genova. Illuminazione pubblica a LED entro il 2022 (Di giovedì 27 agosto 2020) È scattato il piano di riqualificazione degli impianti genovesi di Illuminazione pubblica. I lavori, mirati al rinnovamento di 55.600 dei circa 58 mila punti luce della città, termineranno nella prima metà del 2022. L’investimento complessivo è di 34 milioni di euro. L’efficientamento della rete porterà a un risparmio di 6,9 milioni di euro e, con il passaggio alla tecnologia Led, l’Amministrazione stima una riduzione del 76% dell’energia necessaria all’Illuminazione delle strade e dei marciapiedi cittadini. Una diminuzione in termini assoluti di 29.900 megawattora, corrispondenti a 14.442 mila tonnellate di CO2, per un risparmio considerevole nel medio-lungo periodo. Il Comune di Genova ha aderito alla convenzione CONSIP Servizio Luce ... Leggi su laprimapagina

