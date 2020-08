F1 Gp Belgio, Hamilton: “Fiero di quello che fanno i miei colleghi” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Non so se facendo qualcosa io in Belgio avrebbe lo stesso effetto, ma sono fiero di quel che stanno facendo i miei colleghi negli Stati Uniti. Non so se faremo qualcosa in particolare qui, ma di certo dovremo prima parlarne insieme al team: bisogna continuare a sensibilizzare su questo argomento”. Lo ha detto Lewis Hamilton alla vigilia del weekend del Gran Premio del Belgio di Formula 1 in relazione alle proteste che hanno portato al boicottaggio o rinvio di diversi eventi sportivi negli Stati Uniti per via del caso Jacob Blake: “Credo che sia incredibile quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Tante persone – spiega il pilota della Mercedes nella consueta conferenza stampa del giovedi’ – spingono verso il cambiamento, si comincia a vedere qualcosa di ... Leggi su sportface

