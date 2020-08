Emma Marrone annuncia: “Sono uscita definitivamente dalla malattia” (Di giovedì 27 agosto 2020) “In base agli ultimi esami sono definitivamente fuori dalla malattia”. Emma Marrone annuncia, al settimanale “Grazia”, la splendida notizia. Nell’intervista la cantante ex di Amici racconta la sua felicità dopo aver ricevuto dal medico la notizia: “Quando mi ha telefonato ho pensato ‘Ci risiamo’ e invece mi ha detto che che in base agli ultimi esami … L'articolo Emma Marrone annuncia: “Sono uscita definitivamente dalla malattia” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Le ferie stanno arrivando al temine un po' per tutti, anche per le star che fin dai primi giorni di giugno sui social hanno mostrato le loro vacanze da sogno in giro per l'Italia. Dopo Cecilia Rodrigu ...Una bellissima notizia per la cantante salentina che dopo gli ultimi controlli guarda avanti: «Sono morta e risorta». Ed è pronta a un autunno caldo, tra il nuovo singolo «Latina» e il ruolo di giudic ...