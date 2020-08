Ecco il test rapido per identificare gli asintomatici col coronavirus (Di giovedì 27 agosto 2020) (Immagine: Getty Images)Se gli asintomatici sono, appunto, senza sintomi, come si fa a identificarli e isolarli per evitare che contribuiscano alla diffusione del nuovo coronavirus? L’idea dei test a tappeto, lo abbiamo imparato nei mesi scorsi, è davvero difficile da attuare: testare ogni singola persona comporterebbe un dispendio di tempo e di risorse (reagenti e personale) non sostenibile. Ora però i ricercatori israeliani della Ben-Gurion University, del National Institute for Biotechnology, della Open University of Israel e del Soroka University Medical Center propongono una soluzione alternativa, un test di gruppo che in una volta sola riesce a identificare i singoli soggetti positivi. Ecco come funziona. Il P-Best In un articolo pubblicato su ... Leggi su wired

zaiapresidente : ??? ECCO COME FUNZIONANO I TEST RAPIDI UTILIZZATI IN VENETO PER INTERCETTARE I POSITIVI AL COVI, E APPENA VALIDATI… - walterwhiteITA : Ecco il test rapido per identificare gli asintomatici col coronavirus - infoitsalute : Coronavirus, ecco come si tornerà a scuola: banchi, mascherine, test sierologici - molisenews24 : Test sierologici per il Covid a Capracotta, ecco quando #molisenews24 - molisenews24 : Test sierologici per il Covid a Capracotta, ecco quando -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco test Ecco il test rapido per identificare gli asintomatici col coronavirus Wired.it Scuola: «Ingressi scaglionati

La proposta del governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per la ripresa delle lezioni dal 14 settembre. Ecco che cosa si è deciso fino ad oggi «Dal governo solo dubbi e incertezze. Sindac ...

Scuola, governo-regioni: fumata nera. Restano i nodi su trasporti e mascherine

Si è concluso il vertice in videoconferenza sull'avvio dell'anno scolastico con i ministri competenti e con i rappresentanti delle Regioni. Oltre ai governatori, hanno partecipato anche i titolari del ...

La proposta del governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per la ripresa delle lezioni dal 14 settembre. Ecco che cosa si è deciso fino ad oggi «Dal governo solo dubbi e incertezze. Sindac ...Si è concluso il vertice in videoconferenza sull'avvio dell'anno scolastico con i ministri competenti e con i rappresentanti delle Regioni. Oltre ai governatori, hanno partecipato anche i titolari del ...