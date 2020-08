Day Dreamer soap opera: le anticipazioni di giovedì 27 Agosto (Di giovedì 27 agosto 2020) Cari lettori siamo pronti a svelarvi le nuove anticipazioni di Day Dreamer soap opera sempre più seguita, e piena di colpi di scena inaspettati. Oggi ci concentreremo sulla puntata di giovedì 27 Agosto. Ci eravamo lasciati con Sanem che doveva festeggiare il suo compleanno. Ma alla festa ha scoperto che il vestito e il compleanno non erano un regalo di Can, ma di Fabri. Leggi anche: Day Dreamer 2020: le anticipazioni di mercoledì 26 Agosto Day Dreamer soap opera: anticipazioni giovedì 27 Agosto Sanem restituisce a Fabri il suo regalo e rassegna a Can le dimissioni. Leyla smaschera il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

