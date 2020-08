Ciclista perde conoscenza, salvato da due agenti (Di giovedì 27 agosto 2020) Somaglia, Lodi,, 27 agosto 2020 - Il Ciclista che questa mattina ha accusato un improvviso malore mentre stava effettuando una escursione insieme al cognato a Bacedasco, nel piacentino , deve ... Leggi su ilgiorno

masnoticia : #Suceso Chauffeur pa no dal un ciclista cu a crusa su dilanti a perde control dal den mata di coco… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclista perde

IL GIORNO

LOSANNA - Non è ancora chiaro cosa sia successo ma l'esito di un incidente avvenuto mercoledì a Mies (VD) ha avuto conseguenze drammatiche per un ciclista 72enne domiciliato in Vallese. Stando alla po ...Incidente questa mattina in via del Pino a Ponte Nuovo: un uomo di 47 anni in sella ad una bici è stato travolto, per cause in corso di accertamento, da un’auto, all’altezza di una semicurva. Il cicli ...