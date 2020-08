Bologna, litigano e rovesciano cassonetti durante un concerto in piazza Verdi (Di giovedì 27 agosto 2020) In piazza Verdi, a Bologna, è scoppiato il caos: un concerto serale è stato interrotto da un episodio di violenza, poi fermato dalle forze dell’ordine. Le lamentele dei residenti della zona: “Succede una sera no e due sì, in questa zona ci vorrebbe un presidio fisso delle forze dell’ordine”. Ieri sera in piazza Verdi un’interruzione … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

In Piazza Verdi, a Bologna, è scoppiato il caos ... due individui hanno iniziato a litigare in maniera sempre più violenta, una tensione scaturita da un insulto. Poi l’utilizzo della violenza bruta, e ...

