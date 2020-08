Ballando con le Stelle 2020: ecco l’esito di tutti i tamponi! (Di giovedì 27 agosto 2020) Barbara Bouchet e Stefano Oradei Milly Carlucci può tirare un sospiro di sollievo. I tamponi molecolari a cui è stata sottoposta tutta la squadra di Ballando con le Stelle, dopo la positività al Coronavirus riscontrata da Samuel Peron, hanno dato esito negativo. “Ragazzi non ho dormito tutta la notte per la paura per questo benedetto test (…) eccola qua la notizia stupenda: tutti negativi!“ annuncia entusiasta su Instagram Barbara Bouchet, tra i concorrenti della nuova edizione. Il controllo sanitario era divenuto urgente dopo il caso Peron; il ballerino (positivo al tampone di lunedì) è infatti da qualche settimana a stretto contatto con il resto del cast, essendo già iniziate le prove ed avendo girato proprio nei giorni scorsi il nuovo promo. A questo ... Leggi su davidemaggio

