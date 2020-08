Audi S3, la giusta misura della velocità (Di giovedì 27 agosto 2020) La Audi S3 è sempre più veloce. La quarta generazione della compatta di Ingolstadt si presenta nella sua veste più sportiva, dove la "S" si sostituisce alla "A" dichiarando che il discorso si fa serio. È disponibile sia nella classica carrozzeria hatchback a 5 porte, che in quella Sedan a 3 volumi, una nicchia che negli ultimi anni sta trovando sempre più fan e arriverà sul mercato italiano a settembre. Sotto il cofano c'è il 2 litri 4 cilindri turbo benzina da 310 CV e 400 Nm, che la fa scattare da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e poi la porta fino a 250 km/h dove interviene il limitatore elettronico. Un tempo che l'Audi S3 realizza anche grazie alla trazione integrale e al cambio doppia frizione S tronic a 7 rapporti, che insieme all'assetto sportivo, caratterizzano la sua dinamica. Il ... Leggi su gqitalia

Editoriale Domus SpA Via G. Mazzocchi, 1/3 20089 Rozzano (Mi) - Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07835550158 ...