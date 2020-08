Annullata l'edizione 2021 della Festa federale di musica (Di giovedì 27 agosto 2020) L'organizzazione dell'evento è stata interrotta: non è possibile garantire la sicurezza dei partecipanti Leggi su media.tio.ch

BERNA - La situazione legata alla pandemia di coronavirus ha intaccato i preparativi per la 35esima Festa federale di musica, prevista a Interlaken dal 13 al 16 maggio 2021. L'edizione è stata quindi ...

