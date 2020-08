Affidamenti veloci e deroghe al Codice appalti fino al dicembre 2021: via libera alle modifiche al decreto Semplificazioni (Di giovedì 27 agosto 2020) Le misure sblocca appalti inserite nel decreto Semplificazioni saranno efficaci fino al 31 dicembre del 2021. Lo prevede un emendamento approvato all’unanimità dalle commissioni Affari Costituzionali e Lavori pubblici del Senato, dopo un accordo tra maggioranza e opposizione. Le forze di minoranza avevano chiesto infatti un allungamento dei termini che nel testo scadono invece al 31 luglio. Si tratta dei primi articoli del decreto che mettono a punto una disciplina transitoria per velocizzare le opere. Il provvedimento prevede che non siano più necessarie gare per affidare i lavori su opere piccole e medie fino alla soglia comunitaria, 5,3 milioni di euro. Ora la deroga viene estesa di altri cinque ... Leggi su ilfattoquotidiano

