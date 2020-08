107 Docenti Positivi in Due Giorni, L’Esito dei Test Sierologici in Alto Adige (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Dolomiti ha diffuso i dati ufficiale dei Test Sierologici previsti dalla campagna screening promossa per la sicurezza a scuola in Alto Adige. Oltre 3500 Docenti hanno aderito all’iniziativa. Dal Test, effettuato tra 24 e 25 Agosto, è emerso che 107 insegnanti sono risultati Positivi e dunque saranno sottoposti a tampone per ufficiarne le Positività. In Alto Adige sono 26 i medici di medicina generale che partecipano al progetto. L’esecuzione dei Test andrà avanti fino al 30 agosto ma il termine potrebbe essere prorogato. Leggi su youreduaction

Comincia in salita i test sierologici per quasi 2 milioni di lavoratori della scuola, docenti e Ata. Non mancano i disservizi e le situazioni poco chiare. Le testimonianze dei nostri lettori. C'è temp ...

Più di 3500 docenti in Alto Adige hanno effettuato il test sierologico previsto dalla campagna di screening per il rientro a scuola. I dati sono stati riportati da Il Dolomiti. I test sono stati effet ...

