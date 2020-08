Ultime Notizie Roma del 26-08-2020 ore 08:10 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo vertice oggi sulla riapertura delle scuole in tempo di coronavirus nelle regioni del centrodestra in rotta di collisione con il governo preoccupano I risultati degli screening sui docenti con 20 positivi sulle unghie e si ragiona sulla misura della temperatura sui trasporti per salire sugli autobus secondo le prime indicazioni bisogna essere senza febbre i mezzi potranno viaggiare a pieno carico solo per tragitti inferiori ai 15 minuti tra i governatori ribelli quello della Liguria Toti contrari all’uso della mascherina durante le lezioni più o meno contagi ieri in Italia dove però emergono nuovi focolai come in uno stabilimento Aia nel Trevigiano con 100 tutto positivi su 700 dipendenti in varie zone di campagna Lazio l’organizzazione ... Leggi su romadailynews

Briatore, dopo la positività i vip si sottopongono ai test: tamponi negativi per Bonolis, Rovazzi e Berlusconi

Dopo la notizia della positività di Briatore al Covid-19, sono molti i vip che nelle ultime ore si sono sottoposti a tampone e test sierologico. Anzitutto i partecipanti alla partitella di calcio che ...

