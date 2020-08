Tutto quello che non torna nella vicenda Covid-Briatore (e del suo ricovero al San Raffaele) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dunque. Leggiamo insieme il comunicato del San Raffaele che conferma, oggi mercoledì 26 agosto, la positività al Coronavirus di Flavio Briatore, dopo la goffa smentita di Daniela Santanchè ieri a In onda: “Flavio Briatore si è rivolto all’Ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 ed è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del Coronavirus SARS-Cov-2. Il tampone è risultato positivo e di conseguenza al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del ... Leggi su tpi

stanzaselvaggia : Briatore aveva la febbre in Sardegna: “Ma Zangrillo mi ha detto che è un raffreddore”. (Video) Tutto quello che non… - matteosalvinimi : Serve investire su Napoli e sulla sicurezza. La Lega non ha dubbi: sempre dalla parte delle donne e degli uomini in… - RaiCultura : ? “Tutto quello che vogliamo combattere fuori di noi è dentro di noi; e dentro di noi bisogna prima cercarlo e comb… - salvoguida23 : @Vatenerazzurro1 Purtroppo se hai i soldi puoi sempre fare tutto quello che vuoi nella vita, soprattutto nel mondo del calcio.. ??????? - Fert_86 : @Maryl07400817 Dici? ?? Ma è strano che rimanga la notifica e andando a guardare quello non ti segue più o ti ha blo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto quello Test sierologici docenti e Ata, sono gratuiti e volontari. Tutto quello che c’è da sapere Orizzonte Scuola Stellantis, tutte le sfide che attendono il nuovo gruppo nato dalla fusione fra Fca e Psa

Fca e Psa puntano a resistere alla crisi del Covid-19 che ha colpito profondamente un'industria automobilistica già in affanno e sotto sforzo per la transizione energetica. I due gruppi sono infatti d ...

Tasse, in arrivo 9 milioni di cartelle. E torna l’ipotesi “pace fiscale”

L’argomento è considerato quasi un tabù. Troppo alto il polverone politico che rischia di sollevare. Ma all’interno del governo i ministri ed i tecnici più avveduti hanno cerchiato con la matita rossa ...

Fca e Psa puntano a resistere alla crisi del Covid-19 che ha colpito profondamente un'industria automobilistica già in affanno e sotto sforzo per la transizione energetica. I due gruppi sono infatti d ...L’argomento è considerato quasi un tabù. Troppo alto il polverone politico che rischia di sollevare. Ma all’interno del governo i ministri ed i tecnici più avveduti hanno cerchiato con la matita rossa ...