Torino, si stringono i tempi per l’arrivo di Barak (Di mercoledì 26 agosto 2020) Calciomercato Torino: i granata pronti a chiudere il colpo Barak Il Torino è pronto a chiudere un altro colpo da regalare al neo tecnico Marco Giampaolo. Come riportato da Il Messaggero, infatti, i granata sono alla stretta finale per l’acquisto di Antonin Barak dall’Udinese. Il Torino e i bianconeri avrebbero trovato un accordo per il centrocampista sulla base del prestito con obbligo di riscatto per una cifra fra i 7 e gli 8 milioni di euro nell’estate 2021. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Torino stringono Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Torino stringono