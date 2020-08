Taglio parlamentari, Zingaretti: “Mi impegno a costruire le condizioni per il Sì al referendum” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Referendum, Zingaretti: “Mi impegno a costruire condizioni per il Sì” “Sosteniamo da sempre la riduzione del numero dei parlamentari e per anni abbiamo presentato proposte di legge in questo senso. Tuttavia per votare Sì e far nascere il governo abbiamo chiesto modifiche circa i regolamenti parlamentari e una nuova legge elettorale, per scongiurare rischi di distorsioni nella rappresentanza e tutelare adeguatamente i territori, il pluralismo e le minoranze”: in un’intervista al Corriere della Sera, il segretario del Pd Nicola Zingaretti detta le sue condizioni per la scelta del sì al referendum sul Taglio dei parlamentari in programma il 20 e 21 settembre prossimo. ... Leggi su tpi

mattiafeltri : “Il taglio dei parlamentari è una trappola'. Il No del costituzionalista Michele Della Morte - ilriformista : Col taglio dei parlamentari basteranno una dozzina di senatori a libro paga per incidere sulla distribuzione delle… - Mov5Stelle : Con il #TaglioDeiParlamentari aumentano l’importanza, il prestigio, l’autorevolezza e forse anche il senso di respo… - robreg1 : RT @l_angiolini: Buongiorno #bastavaunSi nel 2016 per ridurre numero parlamentari eliminando senato e bicameralismo perfetto istituendo s… - GiancarloGarci6 : RT @ADeborahF: Udite Udite il bamboccio Calenda sul taglio dei parlamentari ' io voto no, bisogna fermare il #M5S, sono loro la vera casta'… -