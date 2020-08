Scuola, non c’è ancora intesa tra Governo e Regioni. Resta il nodo dei trasporti. Azzolina: “70mila unità di organico in più tra docenti e Ata” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nessuna intesa al termine del vertice di oggi tra Governo e Regioni in vista della riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre. Sul tavolo la questione dei trasporti che Resta uno dei principali nodi da sciogliere, dopo che il Comitato Tecnico Scientifico ha ribadito la necessità del distanziamento di un metro tra passeggeri, ma anche l’uso delle mascherine durante le lezioni. “Grazie alle risorse stanziate per l’emergenza ci saranno oltre 70mila unità di organico in più per la ripartenza tra docenti e Ata” ha ribadito nel corso del vertice la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. All’incontro, che si è tenuto in videoconferenza, hanno partecipato, oltre alla ... Leggi su lanotiziagiornale

