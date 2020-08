Salvini e Faraone l’immigrazionista, è scontro a colpi di denunce (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, 26 ago – “Non mi bastavano i processi per sequestro di persona: la sinistra mi ha denunciato, insieme al governatore Nello Musumeci, per procurato allarme, abuso d’ufficio e diffamazione“. Matteo Salvini commenta così la denuncia del capogruppo di Italia Viva al Senato Davide Faraone. “Noi abbiamo detto basta agli sbarchi – fa presente il leader della Lega – con il traffico degli esseri umani e con il virus che arriva dall’altra parte del mondo. E cosa succede? Un’altra denuncia. Io ho semplicemente difeso i confini, la sicurezza, la salute, le leggi e l’orgoglio del mio Paese. E continuerò a farlo”. La contro denuncia del leader della Lega Salvini a quanto pare vuole rispondere denunciando a sua volta i giallofucsia: “Faraone, ... Leggi su ilprimatonazionale

davidefaraone : Ho denunciato Salvini e Musumeci per procurato allarme, abuso d’ufficio e diffamazione. La Sicilia non è un lazzare… - sentonyiwobi : Mi rammarico del fatto che il Sen. #Faraone denunci un suo collega, Matteo #Salvini, perché il #Governo non sa gest… - repubblica : Migranti e coronavirus, Faraone denuncia Salvini e Musumeci per procurato allarme - SbrizzaClaudio : RT @_8Debora_: FARAONE, PARTITINO DI RENZI, DENUNCIA MUSUMECI E SALVINI PER PROCURATO ALLARME. Lui e il suo capo non risponderanno mai per… - filomena_f_c : RT @IlPrimatoN: Salvini vuole denunciare il governo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo che Faraone l'ha denunciato per… -