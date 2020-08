Sailor Moon compie 25 anni: arriva la mostra dedicata alla paladina della giustizia (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sailor Moon compie 25 anni in Italia. Per l’occasione la combattente che veste alla marinara avrà una mostra dedicata al Mufant, il Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino. La mostra sarà a settembre in occasione del “Loving the Alien Fest”, una rassegna di tre giorni, ricca di incontri ed eventi dedicati al Fantastico a 360°, fra fantascienza, fantasy e horror. Pilastro della cultura pop: Sailor Moon compie 25 anni in Italia Era il 21 febbraio 1995 quando veniva trasmesso il primo episodio dell’anime tratto dal manga di Naoko Takeuchi. Chi è nato negli anni ’90 ... Leggi su velvetgossip

