Ritiro Palermo, rosanero sul campo con Boscaglia: schemi di gioco e preparazione (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roberto Boscaglia tiene a rapporto tutta la squadra per trasmettere la sua filosofiaL’edizione odierna di Repubblica riassume così il primo giorno di Ritiro sul campo del Palermo a Petralia Sottana. Il tecnico rosanero, all’avvio delle sedute di allenamento, insieme al suo staff, ha spiegato ai suoi giocatori il lavoro che andranno ad effettuare in questi giorni di preparazione pre-campionato. Al suo fianco, tra i primi a scendere sul rettangolo verde, il capitano Mario Alberto Santana. Dopo otto mesi e diciassette giorni dall’infortunio al tendine d’Achille l’attaccante rosanero è rientrato in campo carico e consapevole della stagione difficile che con il resto ... Leggi su mediagol

