Paola Cortellesi è Petra Delicato su Sky a settembre (Di mercoledì 26 agosto 2020) Paola Cortellesi presta il volto a Petra Delicato, un’ispettrice della squadra mobile di Genova: la serie debutterà a settembre su Sky Cinema Svelate le prime immagini ufficiali di Petra, il nuovo progetto Sky Original prodotto da Cattleya – parte di ITV Studios – in associazione con Bartlebyfilm, che debutterà a settembre su Sky Cinema. Quattro storie gialle al femminile ispirate alla detective di… L'articolo Paola Cortellesi è Petra Delicato su Sky a settembre Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

SimonaCroisette : RT @AlbertoFuschi: Nuova detective in arrivo “Petra non è una serie di luoghi comuni, è solo Petra” Doppio promo con Paola Cortellesi dal 1… - georg00114 : Questo è un Paola cortellesi stan account - Marty_04ot : RT @AlbertoFuschi: Nuova detective in arrivo “Petra non è una serie di luoghi comuni, è solo Petra” Doppio promo con Paola Cortellesi dal 1… - AlbertoFuschi : Nuova detective in arrivo “Petra non è una serie di luoghi comuni, è solo Petra” Doppio promo con Paola Cortellesi… - GQitalia : Il #Pojana (che mito!) torna presto in tv. Per fare il poliziotto accanto a Paola Cortellesi -