Milly Carlucci conferma la positività di Peron al covid19 ma Ballando con le stelle continua (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tocca a Milly Carlucci oggi fare chiarezza su quello che è successo nelle ultime ore durante le prove per la quindicesima edizione di Ballando con le stelle. E Milly, come sempre, ci mette la faccia. In un video pubblicato sui social, ha voluto fare il punto sulla situazione, spiegando quello che è successo nelle ultime ore. “Ci sono state molte notizie inesatte trapelate” ha detto la conduttrice di Ballando con le stelle che fa quindi chiarezza su quanto sta succedendo. Ieri, tutti i siti di tv e non solo, parlavano della positività di due protagonisti di Ballando con le stelle 2020. Poi in serata. Selvaggia Lucarelli aveva rivelato che solo Samuel Peron, insegnante e maestro di ... Leggi su ultimenotizieflash

