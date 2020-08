Masters 1000 Cincinnati 2020, Opelka si ritira nel primo set: Tsitsipas avanza in semifinale (Di giovedì 27 agosto 2020) Railly Opelka si è ritirato nel corso del primo set del Masters 1000 di Cincinnati 2020 (si gioca però a New York per via dell’emergenza coronavirus) e così Stefanos Tsitsipas approda in semifinale, dove affronterà il vincitore del match tra Raonic e Krajnovic, che si disputa nella notte italiana. Nell’undicesimo game del primo set del match valido per i quarti di finale, il gigante statunitense ha dovuto salvare due palle break ma è riuscito a tenere il servizio portandosi sul 6-5. E’ incappato, però, in un problema fisico al ginocchio destro che lo ha così costretto al ritiro favorendo l’ellenico che senza faticare supera il turno. Leggi su sportface

