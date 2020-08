Il padre di Messi smentisce l’accordo col Manchester City: “L’audio è un falso di un imitatore” (Di giovedì 27 agosto 2020) Il padre di Lionel Messi smentisce la notizia lanciata da La Nacion circa la confessione della Pulce di voler andare al Manchester City e di aver già compiuto la scelta. Si tratta, infatti, di un audio falso che stando a quanto spiega il papà dell’argentino è stato realizzato da un bravo imitatore. Messi dunque non avrebbe ancora scelto nulla riguardo al suo futuro, ma è sempre più chiaro come questo sia lontano da Barcellona. Il padre di #Messi smentisce @LANACION che ha pubblicato la notizia secondo la quale l’argentino avrebbe confessato in audio di aver già scelto il #ManCity. L’audio è un falso di un imitatore ... Leggi su sportface

