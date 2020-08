Giornata internazionale del cane: i motivi per cui averlo ci fa felici (Di mercoledì 26 agosto 2020) Innocente come il più tenero dei bambini, e fedele come il più leale degli amici. Il cane è un compagno di vita in grado di condividere gioie e dolori, e di accompagnarci nei momenti belli e brutti. E per celebrare questo fedele amico formato quattro zampe, dal 2004 ogni 26 agosto ricorre la Giornata Internazionale del Cane. Per alcuni è qualcuno con cui correre, per altri è un rifugio affettivo, e per altri ancora è addirittura un supporto terapeutico. Per tutti è un impareggiabile strappa sorrisi, che ci dà benessere. Leggi su vanityfair

Piu_Europa : Oggi è la Giornata internazionale delle vittime di atti di violenza basati sulla religione o sul credo. Una ricorre… - HababaAlaa : RT @Valerie03567891: My sweet rescue pup reminding me to enjoy the little things in life! Happy International Dog Day!! ???? ?? #Aug26th #Ad… - Agenpress : Giornata internazionale del Cane. 7 mln vivono nelle famiglie italiane - Valerie03567891 : My sweet rescue pup reminding me to enjoy the little things in life! Happy International Dog Day!! ???? ?? #Aug26th… - voidvalee : Oggi è la giornata internazionale dei cani quindi volevo mostrarvi il mio amore grande <3 -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata internazionale Giornata internazionale del cane, amico prezioso durante lockdown - Ambiente & Energia Agenzia ANSA Giornata del cane: perché si celebra, perché avere un cane fa bene alla salute e perché dovrebbe costare meno

Il 26 agosto è la Giornata Internazionale del Cane, celebrata per la prima volta nel 2004 negli Stati Uniti, per iniziativa dell’esperta di animali domestici Colleen Paige, che in America è una vera c ...

La Fiera di Sant’Alessandro trasloca in Piazzale Alpini: tutti gli eventi

In occasione della solennità di Sant’Alessandro, patrono della città di Bergamo, il 26 agosto il Piazzale degli Alpini si trasforma nella vetrina più variegata della filiera agroalimentare, grazie a u ...

Il 26 agosto è la Giornata Internazionale del Cane, celebrata per la prima volta nel 2004 negli Stati Uniti, per iniziativa dell’esperta di animali domestici Colleen Paige, che in America è una vera c ...In occasione della solennità di Sant’Alessandro, patrono della città di Bergamo, il 26 agosto il Piazzale degli Alpini si trasforma nella vetrina più variegata della filiera agroalimentare, grazie a u ...