Giallo di Caronia, per Gioele torna a farsi strada l’ipotesi della morte dovuta all’incidente (Di mercoledì 26 agosto 2020) torna a farsi strada per gli inquirenti la pista secondo la quale il piccolo Gioele Mondello potrebbe essere morto a causa dell’incidente. Il bambino, i cui resti sono stati trovati nei boschi di Caronia, sarebbe morto per “lesioni da urto” provocate dall’incidente stradale che l’auto guidata dalla madre Viviana Parisi ha avuto sulla A20. Secondo quanto riporta l’Ansa, accertamenti irripetibili di tipo biologico sono stati eseguiti dalla polizia scientifica di Palermo sull’Opel Corsa della donna, anche lei trovata morta poco distante dall’autostrada. Gli esami, aggiunti a particolari emersi dall’autopsia sul bambino, fanno riprendere quota alla tesi che Gioele possa essere rimasto ... Leggi su tpi

