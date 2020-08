“Fa piangere anche noi”: Delogu e Masi si commuovono in diretta (Di mercoledì 26 agosto 2020) Conclusa la versione classica del programma “La vita in diretta” sta proseguendo la versione estiva con grande successo. La trasmissione condotta da Andrea Delogu e Marcello Masi si arricchisce ogni giorno di emozioni. Tra scenette divertenti e momenti toccanti e imperdibili è uno dei programmi più seguiti del momento. Nella scorsa puntata si è parlato della situazione delicata del signor Giuseppe, un anziano in pensione di Agrigento. I due conduttori a stento hanno trattenuto le lacrime per la toccante storia e la situazione particolare. Ecco cosa è successo. Andrea Delogu e Marcello Masi in diretta: “Fa piangere anche noi” Solitamente la prima parte de “La vita in ... Leggi su velvetgossip

