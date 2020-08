Egitto, perse le tracce di un giovane italiano fermato dalla polizia a Il Cairo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Egitto, perse le tracce di un giovane italiano: sarebbe stato fermato dalla polizia Da due giorni si sono perse le tracce di Calogero Nicolas Valenza, originario di Gela (Caltanissetta) dopo che il ragazzo è stato fermato per degli accertamenti all’aeroporto della capitale egiziana Il Cairo. Calogero Valenza, 27 anni, lavora come Pr in Spagna, dove vive da quattro anni, e da due giorni la sua famiglia ha perso i contatti con lui. Era giunto a Il Cairo per andare a trovare un’amica. Una volta atterrato è stato fermato dalla polizia egiziana. Il nome di Valenza era segnalato. Si ... Leggi su tpi

repubblica : Egitto, perse le tracce di un giovane italiano: sarebbe stato fermato dalla polizia [aggiornamento delle 22:51] - MimidiRosa1 : RT @repubblica: Egitto, perse le tracce di un giovane italiano: sarebbe stato fermato dalla polizia - Marco_chp1 : RT @repubblica: Egitto, perse le tracce di un giovane italiano: sarebbe stato fermato dalla polizia [aggiornamento delle 22:51] https://t.c… - panelelasalame : RT @repubblica: Egitto, perse le tracce di un giovane italiano: sarebbe stato fermato dalla polizia [aggiornamento delle 22:51] https://t.c… - taltos_mxp_yyz : Egitto, perse le tracce di un giovane italiano: sarebbe stato fermato dalla polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto perse Egitto, perse le tracce di un giovane italiano: sarebbe stato fermato dalla polizia la Repubblica Siciliano scomparso al Cairo, da 2 giorni nessuna notizia di Calogero Nicolas Valenza

Da due giorni una famiglia di Gela ha perso i contatti con il maggiore dei due figli, il 27enne Calogero Nicolas Valenza, che lavora come Pr in Spagna, il quale, secondo quanto hanno appreso, è stato ...

Gelese di 27 anni fermato dalla polizia al Cairo per accertamenti: ansia in famiglia

Da due giorni una famiglia di Gela ha perso i contatti con il maggiore dei due figli, il 27enne Calogero Nicolas Valenza, che lavora come Pr in Spagna, il quale, secondo quanto hanno appreso, è stato ...

Da due giorni una famiglia di Gela ha perso i contatti con il maggiore dei due figli, il 27enne Calogero Nicolas Valenza, che lavora come Pr in Spagna, il quale, secondo quanto hanno appreso, è stato ...Da due giorni una famiglia di Gela ha perso i contatti con il maggiore dei due figli, il 27enne Calogero Nicolas Valenza, che lavora come Pr in Spagna, il quale, secondo quanto hanno appreso, è stato ...