E’ polemica contro Mahmood: ‘Non scriverò mai ciò che penso sul web’ (Di mercoledì 26 agosto 2020) E’ polemica contro Mahmood Mahmood ha vinto un’edizione del Festival di Sanremo e da allora ha scalato la vetta del successo. Ha raggiunto il podio con la canzone intitolata Soldi, molto criticata dalla stampa per i contenuti inappropriati per l’evento di un certo spessore. Altri hanno addirittura insinuato che non abbia rappresentato per niente la musica italiana. A prescindere da tutto il giovane ha potuto contare sul sostegno dei fan per poi proseguire nella sua spettacolare carriera. Chi lo segue da tempo sa che Mahmood non tende a rendere pubblica la sua vita privata. Da poco è uscito allo scoperto con il fidanzato Gabriele Esposito, noto ballerino del talent show di Amici di Maria De Filippi. Attualmente, però, è al centro delle critiche per aver esternato un ... Leggi su kontrokultura

giornalettismo : Nei giorni scorsi la polemica di #Briatore contro il sindaco di #Arzachena per la chiusura del suo locale a Porto C… - Tyrannosauros78 : @zama_zamy @mangiarosaria Probabilmente gli avranno detto: finiscila con questa polemica contro il Coronavirus e fi… - cilentano_it : In Campania, a Sapri ed ad Agropoli la faccia tosta di Salvini sara' presente sensa se e senza ma! Intanto cresce l… - sahjxz : RT @andy_black_0: @Eun0nia @angelosoricaro Ma almeno avete visto il video? Non fa alcuna polemica o critica, anzi, espone e spiega da dove… - lunatica10912 : @patriziaandreoz No sei pazzaaaaaa, poi nasce la polemica caldo contro freddo e scoppia un casino -