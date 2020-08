Crostata all’arancia: un sapore e un profumo inimitabile! (Di mercoledì 26 agosto 2020) Siete stanchi di preparare i soliti dolci? Ecco la ricetta che fa al caso vostro, perché vi permetterà di cucinare una buonissima e profumatissima Crostata all’arancia. Ingredienti per preparare una gustosa Crostata all’arancia Per fare una buonissima Crostata all’arancia, vi serviranno: 400 grammi di pasta frolla 400 grammi di marmellata di arance 2 arance Q.b. di zucchero semolato. Per la pasta frolla, avrete bisogno di: 500 grammi di farina di tipo 00 250 grammi di zucchero a velo 220 grammi di burro 10 grammi di scorza di limone 2 uova intere Un pizzico di sale fino da cucina. Per fare la crema all’arancia, avrete bisogno di: 120 grammi di zucchero semolato 100 grammi di burro 50 grammi di farina di mandorle 40 grammi di tuorli d’uovo e la stessa quantità di uova 40 ml di succo di ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Crostata all’arancia 48 migliori Cannello Da Cucina nel 2020 (recensioni, opinioni, prezzi) Il Sud siamo Noi