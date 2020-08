Covid, in Francia record di contagi. Preoccupa anche la Spagna (Di mercoledì 26 agosto 2020) Se in Italia è altalenante la curva dei nuovi positivi (anche a causa del diverso numero di tamponi giornaliero) in Francia il Covid Preoccupa come non lo faceva da tempo. record di casi nel Paese. In Francia è record di nuovi contagi. Nel Paese transalpino Preoccupa e non poco l’innalzamento della curva dei nuovi positivi che, solo nelle ultime 24 ore, ha fatto registrare un aumento di 5429 casi. Un numero che non si vedeva dall’inizio dell’epidemia (precisamente da aprile) e che spiega come l’emergenza Coronavirus non sia affatto passata, anzi la battaglia è ancora lontana dall’essere vinta. Non sono stati però resi noti i numeri inerenti ai decessi e ai ricoverati per un ... Leggi su bloglive

