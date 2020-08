Covid, 135 nuovi positivi e un deceduto: i numeri di oggi in Campania (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 135 i nuovi positivi in Campania. E’ il dato comunicato pochi istanti fa dall’Unità di Crisi della Regione. Più della metà dei casi, si evince ancora dalla comunicazione, riguarda i rientri dall’estero (30) e dalla Sardegna (41). Torna a salire, purtroppo, anche il numero dei deceduti, ora a quota 443. I numeri: Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 135 (*) Tamponi del giorno: 3.026 Totale positivi: 6.111 Totale tamponi: 393.265 ​Deceduti del giorno: 1 Totale deceduti: 443 Guariti del giorno: 3 Totale guariti: 4.373 (di cui 4.368 completamente guariti e ... Leggi su anteprima24

lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Covid Campania, altri 135 contagiati in 24 ore: superati i mille nuovi casi ad agosto - mattinodinapoli : Covid Campania, altri 135 contagiati in 24 ore: superati i mille nuovi casi ad agosto - dariocurcio5 : #26Agosto #Covid_19 In #Campania 135 nuovi positivi. 3 i guariti. 1 decesso. #regionali2020 La candidata governator… - simonefloris7 : @marcopenzo1 @CottarelliCPI Ah si giusto, infatti il debito italiano al 135% l'ha fatto il Covid. - ingrid25136239 : Nel 2019 l'Osservatorio sulla Salute ha dichiarato che in Italia nel 2016 erano morte 49.301 persone per infezioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 135 Covid, 135 nuovi positivi e un deceduto: i numeri di oggi in Campania anteprima24.it Coronavirus in Campania: i contagi restano altri, 135 positivi al virus

Totale guariti: 4.373 (di cui 4.368 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi conse ...

Coronavirus, un nuovo caso positivo nell’area Centrale della Calabria

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 384 tamponi nell’area Centrale della Calabria presso l’ospedale Pugliese Ciaccio. Di questi solo uno è risultato positivo e si tratta di un paziente residente n ...

Totale guariti: 4.373 (di cui 4.368 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi conse ...Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 384 tamponi nell’area Centrale della Calabria presso l’ospedale Pugliese Ciaccio. Di questi solo uno è risultato positivo e si tratta di un paziente residente n ...